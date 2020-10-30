تداعيات هجوم “نيس”.. تعليمات لسفراء فرنسا بتكثيف الإجراءات الأمنية

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 4:10 مساءً
قوات الأمن الفرنسية في نيس
ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة أنه تم توجيه تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين بالخارج.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه سيتم إرسال 120 شرطيا إضافيا إلى مدينة نيس حيث وقع هجوم أمس الخميس.
جاءت تصريحات الوزيرين بعد اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع فريق عمل معني بالدفاع.
من جهة أخرى اعلن مسؤول قضائي تونسي لوكالة رويترز إن المشتبه به في هجوم نيس إبراهيم العويساوي تم اعتقاله في العام 2016 عندما كان قاصرا بسبب العنف واستعمال سلاح أبيض.
وقال محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس إن الملف القضائي يشير إلى توقيفه قبل أربع سنوات بسبب عنف في المنطقة التي كان يقطن بها عندما كان قاصرا.
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