بالفيديو: اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:55 مساءً

نشرت أرمينيا اليوم السبت، فيديو لاعترافات مقاتل سوري يدعى مهرد محمد الشخير، بعد ان ألقى الجيش الأرميني القبض عليه وهو يقاتل في صفوف القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.

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وقال الشخير إنه من مدينة حماة ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، وإنه وصل إلى أذربيجان مع 250 مقاتلا آخر عبر تركيا في 19 الشهر الجاري.

وصرح إنهم وعدوا براتب 2000 دولار، من دون ان يقبضوا أي شيء. كما اعترف أنه التحق في معسكر للقتال تحت إشراف مدربون أتراك قبل إرساله إلى جبهة قره باغ.

وقال إن القوات الأذربيجانية ترسلهم إلى الأمام، بينما هم أنفسهم في الخط الثاني أو الثالث للجبهة.