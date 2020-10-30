بالفيديو: اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ

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آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:55 مساءً
اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ
نشرت أرمينيا اليوم السبت، فيديو لاعترافات مقاتل سوري يدعى مهرد محمد الشخير، بعد ان ألقى الجيش الأرميني القبض عليه وهو يقاتل في صفوف القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.
وقال الشخير إنه من مدينة حماة ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، وإنه وصل إلى أذربيجان مع 250 مقاتلا آخر عبر تركيا في 19 الشهر الجاري.
وصرح إنهم وعدوا براتب 2000 دولار، من دون ان يقبضوا أي شيء. كما اعترف أنه التحق في معسكر للقتال تحت إشراف مدربون أتراك قبل إرساله إلى جبهة قره باغ.
وقال إن القوات الأذربيجانية ترسلهم إلى الأمام، بينما هم أنفسهم في الخط الثاني أو الثالث للجبهة.
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