بالصور: زلزال قوي يضرب تركيا بقوة 6.6 درجات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:55 مساءً

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

في غضون ذلك، قال والي اسطنبول إنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن وزير الداخلية التركي، أن المعلومات الواردة أفادت حتى الآن تفيد بانهيار 6 مبان في منطقتين بولاية إزمير.

ومن جانبه أكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية.

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زلزال يضرب ولاية إزمير

وبدوره أعلن رئيس بلدية إزمير أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال

وفي يناير/ كانون الأول من العام الجاري، ضرب تركيا زلزالاً بقوة 6.8 درجة، خلّف عشرات القتلى، كما تلت الزلزال 147 هزة ارتدادية في أنحاء عدة من البلاد.