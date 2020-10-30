إنستغرام يغلق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:33 مساءً

بعد رسالة وجهها خامنئي إلى شباب فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، هاجم فيها التحركات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أساءت إلى الإسلام والنبي محمد.

أغلقت شركة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي باللغة الفرنسية؛ وذلك بعد رسالة وجهها خامنئي إلى شباب فرنسا، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الجمعة، إن شركة إنستغرام أغلقت اليوم الحساب الرسمي للمرشد علي خامنئي؛ وذلك عقب كتابة الأخير رسالة باللغة الفرنسية إلى الشباب الفرنسي، مضيفة أن ”خامنئي فتح صفحة جديدة باللغة الفارسية“.

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وتجدر الإشارة أن خامنئي يمتلك حسابات بعدة لغات على منصات التواصل الاجتماعي، منها: اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية، وغيرها.

وقال خامنئي في رسالة على تويتر: ”اسألوا رئيسكم عن سبب دعمه لإهانة رسول الله باسم حرية التعبير“، مضيفا: ”إن حرية التعبير لا ترقى إلى الإهانة وخاصة للشخص المقدس.. أليس هذا العمل الغبي إهانة لعقل من انتخبه؟“.

كما وجه خامنئي سؤالا ثانيا: ”لماذا يعتبر التشكيك بالهولوكوست جريمة ويعاقب بالسجن كل من كتب شيئا حولها؟ بينما الإساءة للنبي أمر مسموح؟“.

وبينما يدين نظام الخامنئي الإساءة لرسول الله، يعتبر نظام الخامنئي المسؤول عن قتل وتهجير آلاف المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق ولبنان عبر أذرعه الإرهابية الذي لا يقل مستوى إرهابها عن أي إرهاب آخر في العالم، فنظامه المسؤول عن تدمير لبنان وسوريا والعراق واليمن عبر نشر قواته من الحرس الثوري وميليشيات حزب الله بفرعيه اللبناني والعراقي وكذلك ميليشيات الحوثي وصولا إلى تشكيله خلايا نائمة في أوروبا وذلك رغبة بإقامة مشروع دولة الفقيه المزعومة، والتي لن تجد طريقها يوما مهما بلغ إرهابه أشده.