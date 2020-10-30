من معتقله … معارض إيراني يصف خامنئي بـ “الطاغية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

نقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، اليوم الجمعة، عن المعارض أبو الفضل قدياني المعتقل في إيران بتهمة إهانة خامنئي والرئيس حسن روحاني، عندما كتب عدة رسائل انتقاد واضحة لدور خامنئي، رسالة نشرها على موقع ”كلمة“ الإصلاحي، وصف فيها ”نظام الجمهورية الإسلامية بالفاسد والمستبد وأنه غير قابل للإصلاح“.

ووصف القدياني المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه ”طاغية إيران“، داعيًا إياه مرة أخرى إلى ”تقديم استقالته، وإجراء استفتاء لتغيير الجمهورية الإسلامية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية علمانية“ لحل المشاكل الحالية.

واعتبر قدياني في أحد رسائله أن ”نظام ولاية الفقيه نظرية زائفة، الهدف منها السيطرة على مقدرات الشعب“.

Advertisements

وللناشط أبو الفضل قدياني تاريخ سياسي طويل في كونه عضوا في الحزب الإصلاحي ”مجاهدي الثورة الإسلامية“ واستدعته الحكومة مرارا وأرسلته إلى السجن، ونشر عدة رسائل ومذكرات ضد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة.

وشدد المعارض السياسي الإيراني على أن ”الحيلة في إصلاح النظام هي المحاولة دون جدوى وبمثابة دق الماء في الهاون“.

وقضت السلطات القضائية في حزيران/يونيو 2016، بالسجن لمدة أربع سنوات والجلد ضد السجين السياسي الإيراني البارز أبو الفضل قدياني.