أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إصابة الرىْيس أحمد أحمد، بفيروس كورونا، حيث تم التأكد من إصابتة، صباح اليوم الجمعة.
ويتواجد رىْيس الكاف أحمد أحمد بمصر، حيث سيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يوما على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.
وقال أحمد أحمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي”تويتر”: “هذا الصباح ثبتت إصابتي بكوفيد198، لدي أعراض خفيفة، لكنني بصحة جيدة، تم تنبيه كافة الأشخاص الذين جرى الإلتقاء بهم.
وأضاف: “أنا في عزل صحي حاليا”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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