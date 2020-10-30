شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: إيران تزيد من تلطيخ سمعتها والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية البريطانية أمس السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد احتجاجاً على استمرار عملية الاحتجاز التعسفي بحق المواطنة نازنين رادكليف التي تحمل جنسية مزدوجة من البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان : أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده للمواطنة البريطانية نزانين زاغاري راتكليف غير مبررة وغير مقبولة وتسبب قدراً هائلاً من القلق .

وأوضح أن إيران تزيد من تلطيخ سمعتها من خلال أفعالها تجاه نازانين، موضحاً أنه حان الوقت لإنهاء اعتقالها التعسفي وإطلاق سراح المواطنين البريطانيين الآخرين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية .