شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: إيران تزيد من تلطيخ سمعتها والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان : أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده للمواطنة البريطانية نزانين زاغاري راتكليف غير مبررة وغير مقبولة وتسبب قدراً هائلاً من القلق .
وأوضح أن إيران تزيد من تلطيخ سمعتها من خلال أفعالها تجاه نازانين، موضحاً أنه حان الوقت لإنهاء اعتقالها التعسفي وإطلاق سراح المواطنين البريطانيين الآخرين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية .
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