شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وفاة يوميا.. كورنا تهاجم أمريكا بشراسة قبل أيام من الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
ويودي فيروس كورونا بحياة ما يصل إلى ألف شخص يوميا في الولايات المتحدة.
وكشف إحصاء أجرته رويترز استنادا لبيانات منشورة أن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة خلال يوم واحد، أمس الخميس، حيث رصدت ما لا يقل عن 91248 إصابة. وأعلنت 21 ولاية تسجيل أعلى معدل دخول مستشفيات يومي لمرضى كوفيد-19 منذ بدء الجائحة.
وتوفي أكثر من ألف شخص بالمرض أمس الخميس وهي ثالث مرة تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية هذا الرقم خلال أكتوبر، وزاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في المستشفيات بأكثر من 50 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول إلى 46 ألفا وهو أعلى عدد منذ منتصف أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 وفاة يوميا.. كورنا تهاجم أمريكا بشراسة قبل أيام من الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.