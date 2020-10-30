شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وفاة يوميا.. كورنا تهاجم أمريكا بشراسة قبل أيام من الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

تواجه المستشفيات الأمريكية ، ضغوطا شديدة في ظل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما ينصب جل اهتمام البلد على الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الثلاثاء.

ويودي فيروس كورونا بحياة ما يصل إلى ألف شخص يوميا في الولايات المتحدة.

وكشف إحصاء أجرته رويترز استنادا لبيانات منشورة أن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة خلال يوم واحد، أمس الخميس، حيث رصدت ما لا يقل عن 91248 إصابة. وأعلنت 21 ولاية تسجيل أعلى معدل دخول مستشفيات يومي لمرضى كوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وتوفي أكثر من ألف شخص بالمرض أمس الخميس وهي ثالث مرة تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية هذا الرقم خلال أكتوبر، وزاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في المستشفيات بأكثر من 50 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول إلى 46 ألفا وهو أعلى عدد منذ منتصف أغسطس.