شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زلزال بقوة 6,6 ريختر يضرب ساحل تركيا على بحر إيجة والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الجمعة، إن مركز الزلزال كان بحر إيجة، ووقع قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 54ر16 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

وتواترت تقارير عن انهيار مبان دون تأكيد فوري لخسائر بشرية.

وهناك تقارير عن انهيار ستة مبان في بايراكلي وبورنوفا، والأضرار مازالت قيد التقييم.