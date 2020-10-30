هجوم سيبراني يقطع الكهرباء على كل المدن الإسرائيلية

قالت مصادر أمنية إسرائيلية لقناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن البلاد تعرضت لهجوم سيبراني.

وذكرت القناة العبرية الـ”12″، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تستبعد وقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء الإسرائيلية، فجر اليوم، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق في البلاد.

وأفادت بأن انهيار ثلاث محطات لتوليد الطاقة واحدة تلو الأخرى، وأنه في منتصف الليل لا يوجد حمل كهرباء، لذلك فإن هناك احتمالا كبيرا أن يكون هذا الأمر قد تم بسبب هجوم سيبراني. فيما فتحت وزارة الطاقة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة.

ويشار إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع، بشكل مفاجئ، في الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، عن كامل المناطق الخاضعة لغسرائيل، ما تسبب بحالة إرباك شديدة.

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وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد نفت في وقت سابق وقوع هجوم سيبراني إيراني أو غيره، وأن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية، ما تسبب باضطراب في إمدادات الطاقة. مع الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة توقف عن العمل أيضا، ولكن شركة الكهرباء نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني نفت من خلاله وقوع أي هجوم سيبراني في البلاد.

وعزت شركة الكهرباء الانقطاع إلى وجود خلل في وحدات الإنتاج الداخلية، حيث جرى توزيع الأحمال خشية حدوث خلل أكبر وبالتالي فقد جرى قطع الكهرباء عن نقاط ربط قطرية إلى حين استعادة النظام المعتاد.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني، وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء.