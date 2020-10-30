برنامج “ستاند آب” يعود في نسخة جديدة.. كورونا فرضت الاستعانة بطبيب يرافق البرنامج

يستعد برنامج “ستاند آب” لاكتشاف المواهب الكوميدية، للانطلاقة موسم جديد، فرضت عليه جائحة كورونا إجراءات استثنائية غير اعتيادية.

َواستعان القائمون على البرنامج، بطبيب يرافقهم طيلة فترات تصوير البرنامج، من أجل مراقبة الحالة الصحية للمشاركين والطاقم العمل، كإجراء احترازي زمن كورونا.

وينتظر أن تصور برايمات البرنامج بحضور جماهيري قليل، يخضع للمراقبة الطبية كذلك، مع الحرص على الالتزام بتوصيات السلطات بخصوص هذا الجانب.

وانطلقت مرحلة التنقيب عن المواهب هذه السنة، بفتح باب الترشح من خلال إرسال الراغبين في المشاركة لمقاطع فيديو تبرز موهبتهم، اختير على أساسها المرشحون لاجتياز اختبارات الأداء الحضورية.

ويواصل البرنامج في موسمه الجديد الذي يرتقب عرضه على القناة الأولى، الاحتفاظ بنفس أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانون محمد الخياري، ولطيفة أحرار، ونورة الصقلي.