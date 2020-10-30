القضاء الاستعجالي في تطوان ينتصر لتلميذين امتنعت مدرستهما عن تسليمهما شهادة المغادرة

أصدر رئيس المحكمة الابتدائية في تطوان، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمس الخميس، أمرا بتسليم تلميذين لشهادة المغادرة من إحدى المدارس الخاصة بمدينة مرتيل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم، وتحميلهما الصائر.

وبحسب مصدر مقرب من القضية، فإن المحكمة أمرت بتسليم الشهادتين للتلميذين “ع.ب”، و” أ.ب”، على الرغم من عدم آداء أولياء أمور التلاميذ لرسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي 2020/2021.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة الخاصة امتنعت عن تسليم التلميذين لشهادة المغادرة لتسجيلهما في مؤسسة أخرى لأسباب مجهولة.