شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زلزال قوي يضرب اليونان يشعر به سكّان العاصة أثينا والان نبدء بالتفاصيل

هز زلزال قوي اليونان وشعر به سكان العاصمة أثينا. وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوة الزلزال الذي وقع شمالي ساموس نحو الساعة 1150 بتوقيت جرينتش بلغت 6.6 درجة.

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