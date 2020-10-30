زلزال بقوة 6.6 يضرب ساحل تركيا على بحر إيجة

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر. وأضافت أن مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

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