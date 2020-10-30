بمشاركة 40 نادياً .. انطلاق بطولة أندية العراق للشباب والمتقدمين بالجودو

رياضة 2020-10-30 | 12:31 387 مشاهدة انطلقت مساء يوم امس وصباح هذا اليوم، بطولة أندية العراق للشباب والمتقدمين بالجودو "بطولة المرحوم فيصل داود سلمان" في محافظة النجف الأشرف.



واشار الى ان "اتحاد الجودو ورئيسه عدي الربيعي قد عقد العزم على اعادة الروح لرياضة الجودو بعد الاحداث التي مرت بها خلال المدة الماضية وان هناك العديد من البطولات سوف تقام في وقت لاحق بأذنه تعالى لمختلف الفئات العمرية". وذكر امين سر الاتحاد فراس حمزة في بيان ان "البطولة شهدت مشاركة واسعة من قبل اندية العراق من شماله الى جنوبه وصل عددها 40 نادياً في البطولة التي يقيمها اتحاد اللعبة بعد توقف اجباري بسبب جائحة كورونا ".واشار الى ان "اتحاد الجودو ورئيسه عدي الربيعي قد عقد العزم على اعادة الروح لرياضة الجودو بعد الاحداث التي مرت بها خلال المدة الماضية وان هناك العديد من البطولات سوف تقام في وقت لاحق بأذنه تعالى لمختلف الفئات العمرية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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