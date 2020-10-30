ميزات جديدة من يوتيوب تسهّل استخدامه!

وبحسب موقع "ixbit"، فإنّه من بين الميزات المهمة التي سيحصل عليها التطبيق هي ميزة ستسمح لصانعي الفيديوهات بتقسيم مقاطع الفيديو إلى أجزاء وتسمية كل مقطع على حدة ما سيسهل على المستخدمين مشاهدة المقطع الذي سيناسبهم من دون الحاجة لعرض الفيديو كاملاً.أما الميزة الأخرى التي ستهمّ الكثير من المستخدمين فتتعلق بطريقة عرض الفيديوهات، فحالياً يمكن مشاهدة الفيديوهات على كامل الشاشة عبر تطبيق "يوتيوب" إما بالنقر على زر تكبير الصورة أو تدوير الهاتف أو الجهاز المحمول، لكن مع إدخال الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم تمرير إصبعه على نافذة الفيديو من الأسفل إلى الأعلى لتظهر الصورة على كامل الشاشة، وتمرير الإصبع من الأعلى إلى الأسفل لتعود الصورة إلى حجمها الطبيعي.وستطال التعديلات في التطبيق زرّ تمكين الترجمة الذي سينتقل من قائمة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية، وكذلك زر التشغيل التلقائي للفيديوهات.

وتوجد في تطبيق "يوتيوب" المخصّص للهواتف حالياً العديد من الميزات مثل ميزة تمرير وقت الفيديو إلى الأمام والخلف عبر النقر السريع أعلى شاشة العرض على جهة اليمين أو اليسار.