عبارات رومانسية للزوج... قوليها باستمرار لحياة سعيدة

ولهذا السبب، ومنعا لوجود خلافات زوجية تؤدي الى الابتعاد عن الزوج وربما للطلاق في وقت لاحق، نقدم اليك عبارات رومانسية تعبر عن حبك وتقديرك له. قوليها باستمرار لكسر الجليد والتوتر الحاصل بينكما بسبب الضغوطات الحياتية.- أنا فخورة جدا بك وبعملك- أحبك كثيرا، وحبي يزداد يوما بعد يوم- سعيدة جداً لأنني تزوجتك- يا لك من أب رائع- أنت زوج مثالي- أحب نظراتك الرومانسية- أدعوك لعشائي رومانسي الليلة من تحضير يديّ- أنت تزداد جمالا بالرغم من التعب اليومي- شكرا على مساعدتك في تربية الاولاد-آسفة لأنني أزعجتك

ولا تنسي دوما بتحضير المأكولات أو الحلويات التي يحبها زوجك من أجل زرع الفرح بينكما. كما يجب ايجاد أوقات لتمضية الوقت سويا، كمشاهدة فيلم كوميدي أو رومانسي، أو التنزه ليلا في الشوارع المضاءة، أو اذا تسنى الامر لكما يجب تمضية عطلة نهاية الاسبوع بعيدا عن الهموم والمتاعب، من أجل الحفاظ على اللحظات الجميلة التي تبعد المشاكل.

