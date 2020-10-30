عبارات رومانسية للزوج... قوليها باستمرار لحياة سعيدة

- أنا فخورة جدا بك وبعملك
- أحبك كثيرا، وحبي يزداد يوما بعد يوم
- سعيدة جداً لأنني تزوجتك
- يا لك من أب رائع
- أنت زوج مثالي
- أحب نظراتك الرومانسية
- أدعوك لعشائي رومانسي الليلة من تحضير يديّ
- أنت تزداد جمالا بالرغم من التعب اليومي
- شكرا على مساعدتك في تربية الاولاد
-آسفة لأنني أزعجتك
ولا تنسي دوما بتحضير المأكولات أو الحلويات التي يحبها زوجك من أجل زرع الفرح بينكما. كما يجب ايجاد أوقات لتمضية الوقت سويا، كمشاهدة فيلم كوميدي أو رومانسي، أو التنزه ليلا في الشوارع المضاءة، أو اذا تسنى الامر لكما يجب تمضية عطلة نهاية الاسبوع بعيدا عن الهموم والمتاعب، من أجل الحفاظ على اللحظات الجميلة التي تبعد المشاكل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.