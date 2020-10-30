وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية

وقالت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنها تنعى "بمزيد من الألم والأسف، القاضي المتقاعد فاروق السامي، عضو المحكمة الاتحادية العليا"، مبينة أنه "توفي إثر مرض عضال".

وأضافت أن "المغفور له كان يحفل بتاريخ قضائي مشرف قبل تعيينه عضواً في المحكمة الاتحادية العليا ومنها قاضٍ في محكمة التمييز الاتحادية ورئيس لمحكمة القضاء الاداري".