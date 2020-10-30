جنيف مسرح محادثات لإنهاء أزمة "قره باغ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أرمينيا وأذربيجان، الجمعة، وصل وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن أزمة في ناغورني قره باغ.

يأتي ذلك لإنهاء الصراع حول الإقليم حيث أودى القتال الدائر منذ أكثر من شهر بحياة المئات.

وقال دبلوماسيون في المدينة السويسرية، لوكالة رويترز، إن من المقرر أن يجتمع الوزيران مع مبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهي الدول التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة بتسوية الصراع الذي تصاعد في الأيام الماضية.

وأكدت وزارتا الخارجية في أرمينيا وأذربيجان وصول الوزيرين إلى جنيف.

ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى الكف فورا عن استخدام الأسلحة المحظورة بعد تأكيد استخدام أرمينيا ذخائر عنقودية في هجوم على مدينة بَرَدعه بأذربيجان.

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وكانت واشنطن أعلنت مؤخرا، التوصل إلى اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خرق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان مخيب للآمال.

وتعتبر الهدنة برعاية أمريكية هي الثالثة بين الطرفين خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

حيث توصلت روسيا إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن سرعان ما انهارت نتيجة التدخلات التركية.