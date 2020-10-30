حقيقة احتجاز 76 مصريا بإثيوبيا.. وما علاقة الكويت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القاهرة تفاصيل واقعة احتجاز 76 مصريا في مطار "بولي" الدولي بأديس أبابا.

وقالت السفارة المصرية بأديس أبابا، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنها فور علمها بالواقعة توجه طاقم دبلوماسي وإداري إلى المطار حيث تم التواصل مع المواطنين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع.

وأوضحت أنه تم "الاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات".

كما قامت السفارة بالتواصل مع كل من وزارة الخارجية الإثيوبية ومكتب الخطوط الجوية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الأمر.

وأشارت إلى أن "الاتصالات مع السلطات الإثيوبية أظهرت حتى الآن أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة".

وأضاف أن "عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا".

وأكدت السفارة على قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق.

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قبل أن تستدرك: "إلا أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا".

وفي بيان ثان، قالت السفارة: "استمرارا للجهود التي قامت بها السفارة طوال اليوم مع السلطات الإثيوبية المختصة التي أبدت تعاونا ملموسا، تم بالفعل تسكين عدد ٥٢ مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، فى طريقهم للكويت، الذين لم يلتزم بعضهم بكافة ضوابط الحجر الصحى المطبقة في البلاد بأحد فنادق العاصمة".

وأوضحت أنه "جار العمل فى غضون ساعات قلائل على إنهاء إجراءات خروج ٢٤ مواطنا مصريا آخرين من المطار وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من الليلة".

وأهابت بكل المسافرين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كافة القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.

فيما لم يصدر بيان عن الجانب الإثيوبي حتى الساعة 11:25 ت.غ.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، أصدرت هيئة الطيران المدني بالكويت قرارا بحظر الطيران إلى 31 دولة من بينها مصر، وأرجعت قرارها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19".

ولذلك يحاول بعض المصريين من العاملين بالكويت الالتفاف على القرار عبر السفر إلى أي دولة لم يشملها الحظر ومن ثم الاتجاه إلى الكويت.