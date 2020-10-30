مرشح لخلافة ميركل يفرض الكمامة ولا يرتديها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر أرمين لاشيت، رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا، بلا كمامة رغم تأكيده على ضرورة ارتدائها.

حاء ذلك بعد دقائق قليلة من خطاب قوي فرض فيه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الأقنعة الطبية.

والتقطت صورة سرا للسياسي الذي يعد واحدا من ٣ مرشحين يتنافسون على خلافة المستشارة أنجيلا ميركل، وهو يخالف أحد أهم القواعد التي وضعتها حكومته بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

وجاءت الصورة خلال رحلة طيران داخلي من مدينة كولونيا "غرب" إلى برلين، الأربعاء الماضي، حيث ظهر لاشيت يتحدث بدون أن يضع القناع على وجهه مع بعض الركاب.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية (خاصة) في عددها الجمعة، عن شخص (لم تذكر اسمه) كان قريبا من لاشيت على نفس الرحلة، قوله "السياسي الألماني لم يلبس القناع طوال الرحلة".

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وأضاف: "من يظن نفسه فوق القانون والقواعد، يجب ألا يتوقع التزاما من الآخرين".

ووفق الصحيفة، فإن الصورة أثارت ضجة كبيرة في ألمانيا في وقت تحاول فيه السلطات فرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأمس الأول، أصدرت الحكومة الألمانية إجراءات إغلاق جزئي تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وتشمل تقليل التواصل الاجتماعي بشكل حاد، وإغلاق مراكز الترفيه والمقاهي والحانات، واقتصار عمل المطاعم على خدمات الوجبات السريعة.

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 18 ألفا و681 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في البلاد 143 ألف حالة.

ويتنافس السياسي البارز، فريدرش ميرتس، على رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم مع أرمين لاشيت، والنائب البارز وخبير الشؤون الخارجية، نوربرت رونتجن، على أن يصبح الفائز خليفة لميركل ويقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول ٢٠٢١.