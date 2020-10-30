إسرائيل تدخل أموالا قطرية إلى حماس "ليلاً"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت إسرائيل أموالا قطرية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة "ليلا" عبر حاجز بيت حانون "إيريز" العسكري.

قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الجمعة، إن "الأموال القطرية أدخلت إلى قطاع غزة في ساعات الليلة الماضية عبر حاجز إيريز العسكري؛ تمهيدا لصرفها الأسبوع المقبل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رصدت طائرة خاصة قامت بنقل الأموال من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب توطئة لنقلها إلى قطاع غزة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل أموال قطرية إلى "حماس" في غزة من خلال إسرائيل، إذ تكررت في الأشهر الماضية.

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وينسق جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لعمليات نقل الأموال من خلال عدة زيارات قام بها رئيس "الموساد" يوسي كوهين إلى الدوحة.

وعادة ما يصل السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي إلى قطاع غزة بعد وصول الأموال من أجل الإشراف على توزيعها.

ويمنح النظام القطري الأموال إلى "حماس" في غزة؛ استجابة لطلب إسرائيلي بمقابل منع التصعيد الميداني بين الطرفين.

وأكدت السلطة الفلسطينية مرارا على أن نقل الأموال من قطر إلى "حماس" في غزة يتم دون علمها.