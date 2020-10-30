شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تونس تُحقق في وجود تنظيم محلي متورط بهجوم نيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020 أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، أنها تجري تحقيقًا في وجود تنظيم محلي متورط بالهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية – بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها-.

وأعلن تنظيم محلي تونسي مجهول تبنى أمس عملية نيس الإرهابية في فرنسا.

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