شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود أوغلو ساخرا من أردوغان: أخاف عليك من كورونا بسبب كبر سنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، من تقدم وكبر سنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة رسمية إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

واعتذر داود أوغلو في الرسالة الساخرة، عن عدم دعوة رفيق دربه السابق وغريمه الحالي الرئيس التركي، لحضور المؤتمر العادي الأول لحزب المستقبل، المقرر انعقاده في مركز أنفا ألتينبارك للمعارض في أنقرة بعد غد الأحد.

وبرر داود أوغلو خلال الرسالة عدم رغبته في دعوة الرئيس التركي لحضور مؤتمر حزبه بالخوف على صحة أردوغان لكبر سنه في ظل ما تشهده تركيا من تفشي لفيروس كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء المستشري.

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تجدر الإشارة إلى أن داود أوغلو كان عضوًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، لكنه انشق عنه مؤخرًا وأنشأ حزبًا جديدًا معارضًا لسياسات أردوغان.