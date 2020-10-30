بحضور كبار الأئمة.. الداخلية تنظم ندوات دينية تثقيفية بمختلف المواقع الشرطية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، وكذا قوات الأمن بمديريات أمن ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر ) بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.

وتحدثوا خلال الندوة عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية في مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمنين الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك إيماناً بأهمية الوازع الديني والوطني وإبراز أهمية العمل الأمني الذي يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.