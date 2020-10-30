"جثة مُكبلة في المجاري".. تفاصيل مقتل عامل بسبب التنقيب عن الآثار في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- محمد الصاوي:

نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية في ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن وإلقاء جثته في المجاري.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة "عامل، 35 سنة، مُقيم بدائرة المركز" بأحد المجاري المائية بدائرة المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف وما قرره شقيقه بخروجه من المنزل بتاريخ 10 الجاري وعدم عودته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (6أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم (قطعتي سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بالاشتراك مع "عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة" بالنصب على بعض أهالي قريته ومن بينهم المجني عليه والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار واستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهم بإعادتها بأرباح طائلة ونظرًا لمطالبة المجني عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالي القرية عقد العزم على التخلص منه بالاتفاق مع باقي المتهمين.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل والذي أقر بما جاء بالاعترافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.