بعد فشل محاولات التهدئة.. أرمينيا تعرب عن تفضيلها لقوات حفظ سلام روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (د ب أ):

أعلنت أرمينيا وقوع قتال "كثيف" اليوم الجمعة فيما اقتربت القوات الأذربيجانية من مدينة إستراتيجية رئيسية بمنطقة قره باغ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينان إنه يفضل دخول قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة المتنازع عليها بعد ثلاث محاولات لوقف إطلاق النار من جانب الوسطاء الدوليين، في حوار مع صحيفة تليجراف البريطانية نشر اليوم الجمعة.

ويأتي هذا فيما قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها إن القوات الأذربيجانية تقدمت إلى مسافة خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من مدينة شوشي ثاني أكبر مدينة فيها.

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وأضاف هاروتيونيان: "من يسيطر على شوشي يسيطر على أرتساخ"، مستخدما الاسم الأرميني لناجورنو كاراباخ، وذلك في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدا للدعم للدفاع عن المدينة.

يؤكد الاعتراف بخسائر أرضية مهمة بعد أكثر من شهر من القتال الشرس على الصعوبة التي تواجهها القوات الأرمينية ضد جيش متنوع لديه أسلحة متقدمة، بما في ذلك مروحيات مسيرة تركية وإسرائيلية الصنع التي رجعت الميزان العسكري لصالح أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونشبت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا على مدار عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية، التي تسيطر عليها إلى حد كبير القوات الأرمينية المسيحية، وتعتبرها الأمم المتحدة جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.