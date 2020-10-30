شاب يعرض زوجته "الطفلة" لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط شاب ووالدته؛ على خلفية اتهامهما باستغلال زوجة الأول، قاصر، لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين، مُقيم بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، بضبط شباب وفتاة حال ممارسة أعمال منافية للآداب داخل إحدى الوحدات السكنية.

توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى ضبط "م.ص.م" 18 عامًا، و"م.م.ع.ا" 16 عامًا، و"س.إ.غ" 36 عامًا، ربة منزل، صاحبة الشقة التي شهدت الواقعة، فيما لاذ بالفرار شخص رابع، تبين أنه يُدعى "عبدالغني" صديق صاحبة الشقة.

تبين من التحريات أن المتهم الأول متزوج عرفيًا من الطفلة، ويستغلها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3212 جُنح الصالحية الجديدة لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

