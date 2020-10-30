صور.. إطلاق مبادرة "بيت يحميني" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت مؤسسة ساويرس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وجمعيات أهلية، اليوم الجمعة، مبادرة "بيت يحميني" لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من داخل قرية جورمشين 7 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة بالقرية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والجلدية.

ورحب اللواء محمد الزملوط بإطلاق مبادرة "بيت يحميني" من داخل إحدى قرى الوادي الجديد، مؤكدًا في بيان صحفي، أن المحافظة تضع كل إمكانياتها لدعم أنشطة المجتمع المدني الجادة خدمة لغير القادرين بأنحاء المحافظة.

من جانبها أكدت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحميني" تم إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر 3 محاور أساسية هي محور إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ سيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين "نوم وغرفة استقبال" وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز.