أرشيفيةمن كوبري ستانلي.. انطلاق ماراثون للتوعية بسرطان الثدي في الإسكندرية – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

انطلق اليوم الجمعة، ماراثون الجري الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

بدأت الفعالية من كوبري ستانلي وامتدت على طريق الكورنيش حتى مقر مركز صحة المرأة بمنطقة محطة الرمل، بمشاركة الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية ومحافظة الإسكندرية إلى جانب عشرات الشباب الذين تقدموا للمشاركة.

كانت دعت وزارة الصحة السيدات للمشاركة في الماراثون الذي ينظم في توقيت واحد بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المختصة والكشف المبكر عن أورام الثدي، مشيرة إلى أن المبادرة فحصت حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين سيدة وقدمت لهن برامج التوعية أثناء عمليات الفحص.

وأوضحت وزارة الصحة أن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 3500 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.