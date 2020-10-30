اليورو والإسترليني يهبطان مقابل الجنيه خلال الأسبوعين الأخيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تراجعت أسعار عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر الين الياباني.
تراجع سعر شراء اليورو (أي شراء البنك من العميل) نحو 6 قروش، خلال أسبوعين، ليسجل سعر العملة الأوروبية أمس الأول الأربعاء 18.23 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع الخميس 16 أكتوبر.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني قرشين في المتوسط، ليسجل أمس الأول الأربعاء 20.16 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، مقابل 20.19 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع الخميس 16 أكتوبر.
وهبط سعر الدولار الكندي 12 قرشا خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل أمس الأول الأربعاء 11.69 جنيه للشراء و11.86 جنيه للبيع مقابل 11.82 جنيه للشراء و11.98 جنيه للبيع الخميس 16 أكتوبر.
وزاد سعر الين الياباني في المتوسط نحو 12.5 قرش خلال أسبوعين، ليسجل أمس الأول الأربعاء 14.95 جنيه للشراء، و15.14 جنيه للبيع مقابل 14.86 جنيه للشراء، و14.98 جنيه للبيع الخميس 16 أكتوبر.
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