ألمانيا توسع قواعد الحجر الصحي لتشمل عددا من الدول الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
صنفت الحكومة الألمانية كرواتيا وسلوفينيا والمجر وبلغاريا وقبرص باعتبارها مناطق عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا، ما يعني أن المسافرين الذين يدخلون ألمانيا من تلك المناطق سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي ما لم يتمكنوا من تقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة.
وتمت إضافة جميع أنحاء النمسا تقريبا إلى قائمة المناطق عالية الخطورة، باستثناء منطقتين صغيرتين، كما تم تمديد القواعد الخاصة بإيطاليا لتشمل البلد بأكمله تقريبا، باستثناء منطقة كالابريا.
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