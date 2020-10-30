وزير الصحة الفرنسي يتحدث عن موجة ثالثة لفيروس كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

وصرح فيران لراديو "فرنس إنفو" بأنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.

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وعلى صعيد آخر، قال جابريل أتال المتحدث باسم الحكومة لراديو (آر.تي.إل) اليوم الخميس، إن المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة ولن تُغلق مثلما حدث من قبل.

وقال جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة اليوم، إنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون ذكر في وقت متأخر أمس الأربعاء أن فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو 5 آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن.

لكن دلفريسي قال إنه لا يعتقد أن ذلك قد يتحقق بحلول الأول من ديسمبر القادم؛ بحسب "رويترز".