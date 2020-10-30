عن عمر ناهز73 عامًا.. وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق

أعلنت تركيا، وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق، مسعود يلماز، عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث كان يتعالجفي مستشفى بمنطقة شيشلي بإسطنبول، وفقًا لروسيا اليوم.
يذكر أن تولى مسعود رئاسة الوزراء 3 مرات في الحكومات رقم 48 و53 و55 (بين 1991 و1999)، وفي 5 مايو الماضي خضع يلماز لعملية جراحية في الدماغ.
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