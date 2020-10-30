لبنان: التحقيق مع سوري يُسيء للنبي محمد

أعلنت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، خضوع رجل سوري الجنسية، للتحقيقات، بشأن إنشاء حساب مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف شتم النبي محمد وإثارة النعرات الطائفية بالبلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "دورية من مخابرات

الجيش - مكتب أمن البترون، تمكنت من توقيف المدعو "س. إ"، سوري الجنسية، الذي أنشأ حسابًا مزورًا على موقع "فيسبوك" باسم مسيحي "إ. ص"، واستعمل الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الإسلامي، ما تسبب في حالة من التوتر الشديد في منطقة شمال لبنان، إضافة إلى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور".

أكدت الوكالة أن الموقوف يخضع حاليًا للتحقيقات من مخابرات الجيش قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية.