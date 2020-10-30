مساعد رئيس البرلمان الإيراني: اليمن ليس ملعبًا للمعتدين

الأوضاع في اليمن وكالات : أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية ،حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن اليمن ليس ملعبا للمعتدين، ويعتبروا مستقبل اليمن لكل اليمنيين، وفقًا لروسيا اليوم. وقال عبد اللهيان، إن تعيين سفير إيراني في صنعاء، سيكون فصلا جديدا "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display(); Advertisements وأضاف عبداللهيان أن "بدء مهمة السيد حسن إيرلو، وهو دبلوماسي ذو أخلاق طيبة وخبير ومحترف، سفيرا جديدا لبلادنا في صنعاء، سيكون فصلا جديدا "https://alwafd.news/").display();

وكانت طهران عينت مؤخرا حسن إيرلو سفيرا فوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومطلق الصلاحية في صنعاء، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.

ووصل إيرلو إلى مدينة صنعاء في 17 أكتوبر الجاري.

من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لليمن لدى طهران.

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