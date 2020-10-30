أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها المطران أمفيلوهيجي رادوفيتش في المستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
قال الأطباء المتابعون لحالة المطران الراحل - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - إن حالته تدهورت أمس الخميس بعد أن تم تشخيصه بحالة التهاب رئوي؛ حيث واجهصعوبة في التنفس، إضافة إلى شعوره بأوجاع في الصدر، موضحين أنه كان تم احتجازه في مستشفى بالعاصمة "بودجوريستا" منذ بداية الشهر الجاري بعد إصابته بالفيروس.
وأضافت الشبكة أن رادوفيتش، البالغ من العمر 82 عامًا، كان معروفًا بآرائه السياسةالقوية المعادية للغرب والمؤيدة لروسيا؛ حيث لعب دورًا قويًا في قيادة تظاهرات اندلعت في شوارع جمهورية الجبل الأسود قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أغسطس الماضي ضد الحكومة الموالية للغرب، وذلك اعتراضًا على قانون ملكية المنشآت الدينية الذي أقره البرلمان في ديسمبر العام المنصرم.
يذكر أن التظاهرات أسفرت عن تشكيل إئتلاف معارض يحاول حاليًا تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود متأثرًا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.