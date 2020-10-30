اخبار العالم

وفاة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود متأثرًا بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها المطران أمفيلوهيجي رادوفيتش في المستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

 قال الأطباء المتابعون لحالة المطران الراحل - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - إن حالته تدهورت أمس الخميس بعد أن تم تشخيصه بحالة التهاب رئوي؛ حيث واجه

صعوبة في التنفس، إضافة إلى شعوره بأوجاع في الصدر، موضحين أنه كان تم احتجازه في مستشفى بالعاصمة "بودجوريستا" منذ بداية الشهر الجاري بعد إصابته بالفيروس.

 

Advertisements

 وأضافت الشبكة أن رادوفيتش، البالغ من العمر 82 عامًا، كان معروفًا بآرائه السياسة

القوية المعادية للغرب والمؤيدة لروسيا؛ حيث لعب دورًا قويًا في قيادة تظاهرات اندلعت في شوارع جمهورية الجبل الأسود قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أغسطس الماضي ضد الحكومة الموالية للغرب، وذلك اعتراضًا على قانون ملكية المنشآت الدينية الذي أقره البرلمان في ديسمبر العام المنصرم. 

 

يذكر أن التظاهرات أسفرت عن تشكيل إئتلاف معارض يحاول حاليًا تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود متأثرًا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا