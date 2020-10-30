وزير الداخلية الفرنسي: فرنسا تخوض حربًا ضد عدو في الداخل والخارج

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن بلاده تخوض حربًا ضد عدو في الداخل والخارج، حربًا ضد الأيديولوجية الإسلامية، مؤكدًا أن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاوزت الحدود، وفقًا لروسيا اليوم.

أعربت باريس عن انزعاجها من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي هاجم فيها الرئيس الفرنسي، بعد تصريحاته عن الإسلام، وقال أردوغان إن "ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".

وشهدت فرنسا هجمات خلال الأيام الماضية، استهدفت مدرسًا في ضواحي باريس، بعد اتهامه بالإساءة للنبي محمد، كما أقدم شاب صباح أمس الخميس، على قتل 3 أشخاص أمام كنيسة في مدينة نيس الفرنسية قبل إصابته برصاص الشرطة والقبض عليه.