أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستثني خطر "تسلل" مرتزقة من سوريا وليبيا، يشاركون في المعارك في إقليم قرة باغ، إلى روسيا.
بالتأكيد إنكار مثل هذا الخطر (تسلل مرتزقة)"، مضيفًا "ليست هناك تفاصيل في مكافحة الإرهاب. من المهم تحليل أي مخاطر، بما في ذلك المحتملة، للعمل بشكل استباقي".
قال أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "إنه من المستحيل
وأكد أن أجهزة الأمن الروسية تراقب الوضع عن كثب، معربا عن قلق بلاده من مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في المعارك التي يشهدها إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
وتحدثت تقارير إعلامية واستخباراتية عن نقل تركيا لمرتزقة من سوريا وليبيا إلى منطقة قرة باغ للمشاركة في المعارك الدائرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: لا نستبعد خطر تسلل مرتزقة سوريين وليبيين من قرة باغ إلى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.