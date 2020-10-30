موسكو: لا نستبعد خطر تسلل مرتزقة سوريين وليبيين من قرة باغ إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستثني خطر "تسلل" مرتزقة من سوريا وليبيا، يشاركون في المعارك في إقليم قرة باغ، إلى روسيا.



قال أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "إنه من المستحيل

بالتأكيد إنكار مثل هذا الخطر (تسلل مرتزقة)"، مضيفًا "ليست هناك تفاصيل في مكافحة الإرهاب. من المهم تحليل أي مخاطر، بما في ذلك المحتملة، للعمل بشكل استباقي".



وأكد أن أجهزة الأمن الروسية تراقب الوضع عن كثب، معربا عن قلق بلاده من مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في المعارك التي يشهدها إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.



وتحدثت تقارير إعلامية واستخباراتية عن نقل تركيا لمرتزقة من سوريا وليبيا إلى منطقة قرة باغ للمشاركة في المعارك الدائرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي.