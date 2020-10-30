الفلبين تسجل 2006 إصابات جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

سجلت الفلبين 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 378 ألفًا و933 حالة.
المحلية اليوم الجمعة، أن 636 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330 ألفًا و484 متعافيًا.
وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)
وبحسب وزارة الصحة، توفي 38 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 7 آلاف و185 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانا الرسمية، يبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليا 41 ألفا و291 مصابا.
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