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الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح الفيروس المستجد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 42 دقيقة
لقاح كورونا

لقاح

كشف مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، اليوم الجمعة، أنه تم استيراد 235 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

وبين الهياجنة، أن “الشركات العالمية اقتربت من المرحلة الثالثة من انتاج مطعوم (لقاح) مضاد لفيروس كورونا المستجد”.

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وقال: “هناك شركات عالمية ستعلن عن إنتاج مطعوم لكورونا خلال شهر واحد أو شهرين، على أبعد تقدير، وذلك عقب اقترابها من إنهاء تجاربها السريرية والمختبرية”.

واختتم المسؤول الأردني حديثه، بالإشارة إلى أن “وزير الصحة تواصل مع عدة شركات يمكنها إنتاج المطعوم خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

وسجل الأردن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا وصل إلى 65385 حالة، بينما أرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة وفاة.

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