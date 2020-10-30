استأنف صناع الأعمال السينمائية، والتلفزية أنشطتهم، بعد توقف دام لأشهر، جراء الجائحة، وعادت الحياة من جديد إلى أماكن التصوير وفق شروط محددة.
واقترب طاقم فيلم “الكنز” من إتمام تصويره، ببطولة يؤديها كل من طارق البخاري، وسكينة درابيل، تحت إشراف المخرج عمر غفران.
وتحدث مخرج “الكنز” لـ”اليوم 24″ عن بعض من تفاصيله، كما تطرق إلى الصعوبات، التي فرضتها جائحة كورونا على طاقمه، خصوصا أنه عمل من إنتاج خاص.
واعتبر المخرج أن تطور السينما المغربية في الآونة الأخيرة، كان نتيجة اختيار مواضيعها، التي تناسب ميولات الجمهور المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر تصوير الأفلام زمن كورونا.. مخرج “الكنز”: وجدنا صعوبات.. ونطالب بفتح أبواب القاعات السينمائية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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