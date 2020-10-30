مد بحري يضرب سواحل سلا.. مواطنون يطالبون بإقامة “حائط صد” لتكسير قوة الأمواج -فيديو

تسبب المد البحري الذي عرفته سواحل سلا، أمس الخميس، في إحداث ضرر بالغ للبنية التحتية في كورنيش المدينة، بعدما حمل معه كميات هامة من الحصى ما تسبب في إرباك حرمة السير، وإفساد المساحات الخضراء.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات لموقع “اليوم 24″، أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر لمرات عدة في كل سنة، مما يؤثر سلبا على الكورنيش الذي يشكل المتنفس الرئيسي لسكان المدينة.

وطالب المتضررون السلطات الوصية، بإيجاد حل مستدام لهذا المشكل، وذلك عبر سد بحري لتكسير قوة الأمواج التي تضرب المنطقة.