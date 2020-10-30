الدوزي يتعافى من كورونا

اجتاز الفنان عبد الحفيظ الدوزي محنته المرضية مع فيروس كورونا المستجد، إذ تمكن جسمه من التخلص من الفيروس، حسب نتائج مسحة طبية أجراها، أمس الخميس.
ولم يعلن الدوزي إصابته بالفيروس، حتى تعافى منه، إذ تكلف مسؤول التواصل عادل خزيز بذلك، وأوضح أن الدوزي اجتاز تجربة بكورونا.
وكتب عادل: “نتائج الفحص المخبري اليوم جاءت سلبية لتنتهي المحنة مع الفيروس.. الحمد لله على سلامتك خويا لعزيز”.
وانضم الدوزي إلى قائمة الفنانين المغاربة، الذين طالبتهم الإصابة بالفيروس، منهم فاتى جمالي، وريدوان، والفنان مارسيل بوطبول، الذي توفي جراء كورونا، والفنان التشكيلي محمد المليحي، الذي لقى المصير نفسه.
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