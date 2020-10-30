أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس، حيث قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.
ومنفذ الهجوم بسكين ضد رجل وامرأتين تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، ووصل إلى فرنسا في التاسع من أكتوبر قادما من إيطاليا.
وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة “نيس-ماتان” اليومية.
لكن المصدر المطلع على الملف دعا إلى توخي الحذر من طبيعة المبادلات بينهما.
وقتل في الاعتداء الذي حصل، أمس الخميس، في كنيسة في نيس رجل وامرأة بطعنات على يد المنفذ. وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها، في حانة قريبة لجأت إليها.
والضحايا هم امرأة مسنة حاول المهاجم أن يقطع رأسها وربة عائلة في الأربعينات من عمرها، إضافة إلى رجل يبلغ من العمر 45 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية تقبض على رجل للاشتباه بصلته بهجوم نيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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