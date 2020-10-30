شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 45 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) على مستوى العالم 45 مليونا و 65 ألفا و 852 حالة حتى صباح اليوم الجمعة عند الساعة 52:08 بالتوقيت العالمي، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب كوفيد19- في وفاة مليون و 181 ألفا و 780 شخصا حتى الآن.