شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 45 مليونا والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) على مستوى العالم 45 مليونا و 65 ألفا و 852 حالة حتى صباح اليوم الجمعة عند الساعة 52:08 بالتوقيت العالمي، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتسبب كوفيد19- في وفاة مليون و 181 ألفا و 780 شخصا حتى الآن.
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