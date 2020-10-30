'القيصر' يُهدي جمهوره أغنية وطنية.. 'عراقنا'

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.
أغنية جديدة / New song
كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل
لمشاهدة النسخة الكاملة:This is a Twitter Status This is a Twitter Status — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG)
Iraquna #عراقنا— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 28, 2020
هدية من #كاظم_الساهر للشعب العراقي
Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi People
أغنية جديدة / New song
كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل
لمشاهدة النسخة الكاملة:https://t.co/7dL5lT04Wp pic.twitter.com/b3XqnoZyby
وبعد عام 2003، اعتمدت أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.
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