'القيصر' يُهدي جمهوره أغنية وطنية.. 'عراقنا'

وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.







أغنية جديدة / New song Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi Peopleأغنية جديدة / New song كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل

لمشاهدة النسخة الكاملة:This is a Twitter Status This is a Twitter Status — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) Iraquna #عراقنا



هدية من #كاظم_الساهر للشعب العراقي

Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi People

أغنية جديدة / New song



كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل

لمشاهدة النسخة الكاملة:https://t.co/7dL5lT04Wp pic.twitter.com/b3XqnoZyby — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 28, 2020 Advertisements

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.