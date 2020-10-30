'المانيكان' او 'العارضة البلاستيكية' في خدمة التباعد الاجتماعي (صور)

مع فرض قيود التباعد الاجتماعي على المطاعم والمقاهي والملاعب حول العالم، لجأت محلات عديدة لتماثيل "المانيكان"، لملئ الأماكن التي لا يجب الجلوس فيها. اليكم الصور من حول العالم: المانيكان بزي الكاوبوي في أحد مطاعم العاصمة التركية أنقرة نادي فليتوود استبدل الجماهير بالمانيكان المانيكان بمطعم في مونتريال الكندية. Advertisements طوكيو كانت من أوائل المدن التي فرضت التباعد بالمانيكان. المانيكان لهم طاولة خاصة في طوكيو. مانيكان داخل أحد مقاهي مدينة لوغو الإسبانية. المانيكان العصري في مطاعم إسطنبول. مسارح مدريد لجأت للمانيكان أيضا.

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