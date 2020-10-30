شكرا لقرائتكم خبر عن معتز مطر "أبو شعرة" كارت محروق وأراجوز الإرهابية يعاني من خلل نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والشهير بأبو شعرة، من خلل فى البنية النفسية، فهو يبحث عن الدولار، وأينما يجده يجد ضالته، وفي سبيل الحصول على التمويل نجده يتلون وينتقل من موقف الهجوم على الإخوان الإرهابية إلى الدفاع عنها والتحريض ضد الدولة المصرية، وهذا يؤكد أن معتز ومن على شاكلته يعانون من خلل واضطراب نفسى، فآراؤهم متطرفة وغير متزنة وهو ما سهل تحولهم من تيار مهاجم إلى التيار المروج للجماعة وإرهابها وعنفها وإطلاق الدعوات التحريضية.

ولعل المتتبع لتاريخ الهارب "أبو شعرة" يجد أنه سبق وأن نشر تغريدة يوم 30 يونيو عام 2013، مع انتشار حشود المواطنين فى شوارع وميادين مصر لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يقول الهارب:" سيتحدث التاريخ طويلا عن جماعة حاربت لأكثر من 80 سنة لتصل للملك.. وكانت تحظى بتعاطف الغالبية.. ولما وصلت للحكم.. انتزعت كراهية الشعب فى 365 يوما".

وهذا يؤكد حالة التناقض التى يعيش فيها، وكيف كان يرى ثورة 30 يونيو، ثم انضم إلى الإخوان مقابل الأموال ليقول العكس، فمن أجل المال سار في ركب الجماعة، ومن أبرز الأسباب التى دفعته وغيره لهذا هو أنهم يعانون من الخلل والاضطراب، في الوقت الذى يتمتعون بضحالة الفكر فليس لهم أى أفكار، وبالتالي فمن السهل على الجماعة تشكيلهم وإملاء الأوامر عليهم، وهذا ما يتم على أرض الواقع، فالإرهابية تستخدمهم كأراجوزات لتنفيذ تعليماتها مقابل حفنة من الدولارات فهى تعلم أنهم باعوا أنفسهم مقابل المال.