قرار جديد يقضي بإغلاق سبتة ومليلية المحتلتين إلى غاية نهاية نونبر

مددت السلطات الإسبانسة، اليوم الجمعة، إغلاق المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إلى غاية نهاية شهر نونبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية، فرناندو مرلسكا، أصدر قرارا جديدا، يقضي بإغلاق المدينتين المحتلتين إلى غاية 30 من شهر نونبر المقبل، لأسباب تتعلق بالنظام العام، على خلفية جائحة كورونا.

القرار الجديد الذي ستنفذه سلطات المدينتين المحتلتين، يأتي في ظل تزايد الأصوات داخل المغرب، لإعادة فتح المدينتين المحتلتين أمام المغاربة المتوفرين على رخص عمل بداخلها.

مطلب فتح المدينتين السليبتين، تبنته عدة فرقة بالأغلبية والمعارضة، وتم تقديمه في آخر جلسة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

إغلاق المدينتين المحتلتين، جعل مصير أزيد من ستة آلاف مغربي معلقا، حيث يتوفرون على رخص عمل في المدينتين المحتلتين، ومنعتهم إجراءات الإغلاق منذ شهر مارس من الولوج، ما فاقم معاناتهم المادية والاجتماعية.